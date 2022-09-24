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王毅會布林肯 批拜登表態協防台灣

2022/9/24 10:54（9/24 11:08 更新）
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美國國務卿布林肯（左）23日與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（路透社）
美國國務卿布林肯（左）23日與中國國務委員兼外交部長王毅會晤。（路透社）
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（中央社記者邱國強北京24日電）新華社報導，中國國務委員兼外長王毅23日會見美國國務卿布林肯時聲稱，美方在台灣議題上的行動與政治承諾「背道而馳」，甚至表態協防台灣，發出了「十分錯誤和危險的信號」。

根據報導，布林肯（Antony Blinken）則表示，美中關係當前處於「困難時期」，推動雙邊關係重回穩定軌道「符合雙方利益」。兩國以往曾成功管控分歧，美方願與中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。並重申美方不尋求「打新冷戰」，「一個中國政策」沒有改變，不支持台獨。

王毅、布林肯是於美東時間23日在中國常駐聯合國代表團駐地會見。報導並形容，雙方認為會晤是「坦誠、建設性和重要的」，同意繼續保持溝通。此外，雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見，但報導並未提到具體內容。

報導形容，王毅在會見時，重點針對近期美方在台灣問題上的「錯誤行徑」，全面闡述了中方的「嚴正立場」。他宣稱，「台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預」。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。

但王毅聲稱，「和平解決與台獨分裂水火不容。台獨活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減」。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。

他又說，台灣問題是「中國核心利益中的核心」，在中國人心中的「份量重如泰山」。維護國家主權和領土完整是中方的「使命所在，從不含糊」。

王毅宣稱，美方在台灣議題上對中方是有明確政治承諾的。遠有「中美三個聯合公報」，近有美國本屆政府「多次表示不支持台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖「破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂『以台制華』，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號」。

他聲稱，美方應原原本本回歸「中美三個聯合公報」和「一個中國原則」，「乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種台獨分裂活動」。

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王毅說，當前中美關係「遭遇嚴重衝擊」，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於「關鍵當口」，亟需雙方本着對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國「正確相處之道」，推動兩國關係止跌回穩。

另外，王毅於美東時間22日在亞洲協會紐約總部發表主旨演講後回答現場提問時又說，美國總統拜登（Joe Biden）曾作出「四不一無意」的表態。但現實情況是，美方執政團隊並未把「四不一無意」體現到具體政策中，更沒有落實在對中行動上。相反地，美對華單邊制裁的清單越拉越長，背離「中美三個聯合公報」越來越遠，在世界各地圍堵中國的小圈子越建越多。（編輯：周慧盈）1110924

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