對抗中國野心 太平洋島嶼成美國重要軍事緩衝區

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）美國智庫今天發布報告指，中國視太平洋島嶼為重大戰略利益地區，目前部分北太平洋島國正與美國就續簽國防協議進行談判，美國應強化對其承諾，以維繫與重要軍事緩衝區的關係。

路透社報導，美國和平研究所（United States Institute of Peace，USIP）是由美國國會出資設立的智庫。該所發布的報告稱，在太平洋區域地緣戰略目標方面，中國取得了在別處未能取得的進展。

報告說，這值得關注，但無需驚慌，美國應加強對北太平洋島國的支持，因為美國與當地的歷史聯結最為密切。

這份報告的共同作者包括前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）、前美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）等退休高階官員。

華盛頓正與北京爭奪太平洋區域的影響力。美國總統拜登下週將會見十多個太平洋島國領袖，USIP於會前發布這份報告。

馬紹爾群島（Marshall Islands）、密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）和帛琉（Palau）組成「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS），1980年代後期與美國簽署協議，賦予美國防衛責任及使用軍事基地的權利。

上述協議將於2023年和2024年屆滿，目前正在重新談判。報告警告，若談判失敗，這些國家可能轉向中國尋求資助。

報告稱：「FAS遼闊的領海，橫跨北太平洋大部分地區，是美國在關島和夏威夷國防資產與東亞沿海海域之間的重要戰略緩衝地帶。」

如果北京成功將其中一個國家納入其勢力範圍，報告稱，「將危及美國在這個具戰略重要性軍區的軍事能力，並為更廣泛的區域架構秩序重組開啟大門，其影響將遠超出太平洋區域。」

報告補充說，美國在馬紹爾群島的飛彈防禦試驗場對美國的太空和飛彈防禦能力極其重要。

報告稱，在整個太平洋區域，中國正尋求獲准進入更多港口和專屬經濟區，阻撓美國投射軍事力量的工作，增強情報收集和監控能力，減少台灣外交夥伴，並推廣中國的政治和經濟發展模式。報告說，「中國將太平洋島嶼視為具有重要戰略利益的區域。」

因此，華盛頓有必要提供中國經濟援助的替代方案，以「對抗意圖利用該區域自認遭到忽視和遺棄感受的北京」。

報告稱，需投入更多資源，來監控中國在FAS日益增加的活動。先前一些配備「軍事設備」的中國研究船被發現在未經許可的情況下進入這些國家海域。

報告表示，密克羅尼西亞聯邦最近同意建設新的美國軍事設施；帛琉也要求美國建造飛機跑道、港口和基地，「華盛頓應該在符合國防需求的範圍內予以認真考慮」。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110920