人行：進一步便利投資者進入中國市場

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（中央社台北24日電）中國人民銀行（央行）昨天出指，人民幣跨境收付金額創歷史新高，要提高人民幣資產流動性，進一步便利境外投資者進入中國市場投資。

人行官網23日發表「2022年人民幣國際化報告」表示，2021年以來，人民幣跨境收付金額在上年高基數的基礎上延續增長態勢。2021年，銀行代客人民幣跨境收付金額計36.6兆元，年增29.0%，收付金額創歷史新高。

此外，人民幣跨境收支總體平衡，全年累計淨流入4044.7億元。

報告引述環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，人民幣國際支付比例在2021年12月提高至2.7%，超過日 圓成為全球第4位支付貨幣，2022年1月進一步提升至3.2%，創歷史新高。

報告另援引國際貨幣基金（IMF）發布的官方外匯存底貨幣構成（COFER）數據顯示，2022年第一季，人民幣在全球外匯存底的占比達2.88%，較2016年人民幣剛加入特別提款權（SDR）貨幣籃子時上升1.8個百分點，在主要儲備貨幣中排名第5。

報告說，2022年5月，IMF將人民幣在特別提款權的權重由10.92%上調至12.28%，反映出對人民幣可自由使用程度提高的認可。

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報告表示，人民幣資產對全球投資者保持較高吸引力，證券投資項下人幣跨境收付總體呈淨流入態勢，截至2021年底，境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計10.83兆元，年增20.5%。離岸人民幣（CNH）市場逐步回暖、交易活躍，主要離岸市場人民幣存款接近1.5兆元。

報告指出，人民銀行將進一步夯實人幣跨境使用的基礎制度安排，滿足好實體部門使用需求，推動更高水平金融市場雙向開放，促進在岸、離岸市場良性循環；推動金融市場向全面制度型開放轉型，提高人民幣金融資產的流動性。進一步便利境外投資者進入中國市場投資，豐富可投資的資產種類，便利境外投資者特別是央行類機構更多配置人民幣資產。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110924