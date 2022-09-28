台商隔離發病傳未獲回應身亡 國台辦：已盡責任

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一名昆山陳姓台商日前在廈門入境隔離期間發病，傳出多次呼救未獲回應而身亡。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日說，隔離旅館及醫院方面「充分盡到急救責任，家屬表示認可」。中央社記者邱國強北京攝 111年9月28日

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（中央社記者邱國強北京28日電）一名昆山陳姓台商日前在廈門入境隔離期間發病，傳出多次呼救未獲回應而身亡。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天則說，隔離旅館及醫院方面「充分盡到急救責任，家屬表示認可」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有台灣媒體提問，這名陳姓台商入境廈門隔離時突然發病，卻在數度求救未獲回應下不治死亡，家屬已於上週前往廈門處理後事，為此要求回應。朱鳳蓮在回答時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，據國台辦了解的情況，這名陳姓台商任職昆山一家能源科技企業，在9月17日入境廈門，在廈門「健康驛站」隔離。在18日清晨突發大出血，120（中國大陸急救專線）急救人員及時到場將他送到杏林醫院急救後，搶救無效死亡。當晚，他的家屬從昆山趕到廈門處理後事，廈門台辦為家屬前往處理後事提供了必要的便利和協助。

但她說，廈門「健康驛站」及醫院等方面「充分地盡到了急救的責任，家屬表示認可」。

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朱鳳蓮提到，目前台灣民眾入境大陸有「比較成熟完善的配套措施」，可在赴大陸前充分了解各項訊息。若有需要，可以就近尋求幫助，相關地方台辦也會一如既往地為大家提供協助和服務。

陳姓台商當時在廈門隔離期間發病身亡，但發病時多次呼救未果的消息，日前在長三角及部分台商圈傳開。有台商透露，陳姓台商一共呼救了7次，時間長達1個多小時，當地120救護車才抵達隔離旅館，但陳姓台商當時已口吐大量鮮血，送醫不治。（編輯：周慧盈）1110928