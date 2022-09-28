穩經濟大盤 李克強：推動政策在第4季全面落地

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（中央社台北28日電）央視新聞聯播報導，中共中央政治局常委、國務院總理李克強今天主持召開穩經濟大盤第4季工作推進會議，指示推動政策在第4季全面落地、充分顯效，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上。

李克強說，受超預期因素衝擊，第2季前期經濟明顯下滑。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各方面落實黨中央、國務院部署，做了大量工作。及時推出穩經濟一攬子政策和接續政策，前幾年儲備的政策工具能用盡用。把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，以改革啟動力。經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，第3季經濟「總體恢復回穩」。

他說，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，抓住時間節點，推動政策在第4季全面落地、充分顯效，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

李克強說，要針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期推出的兩項重要政策工具：一是用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設；二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。

他要求各部門要配套完善已定若干重大措施，抓緊推出細則，扎實保障民生，在第4季將低保邊緣戶階段性納入低保補助。

據報導，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正今天也出席會議。（編輯：楊昇儒）1110928