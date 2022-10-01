共軍東部戰區司令員換人 林向陽首次公開亮相

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（中央社台北1日電）中共解放軍東部戰區司令員換人，林向陽9月30日以東部戰區司令員身份首次公開亮相，而前東部戰區司令員何衛東已調任中央軍委聯指中心，協助最高統帥進行戰略指揮。

中共官媒「北京青年報」旗下「政知見」9月30日發表文章，表示同日江蘇省暨南京市各界向雨花台烈士獻花，省委書記、省人大常委會主任吳政隆，東部戰區司令員林向陽、政治委員何平等出席獻花，這是林向陽首次以東部戰區司令員身份公開亮相，也意味著東部戰區司令員換人。

今年3月林向陽赴東部戰區任職的消息已在公開報導中出現，但當時其職務尚未披露。

公開資料顯示，林向陽於1964年10月出生，福建福清人，曾任原第31集團軍副軍長、原第47集團軍軍長。

2017年7月林向陽以中部戰區陸軍「第82集團軍軍長」的身份對外亮相，於2019年轉任第72集團軍軍長，2020年以東部戰區陸軍司令員身份出現在餘干縣抗洪搶險報導中。

2021年9月6日林向陽晉升為上將，並首次以中部戰區司令員身份對外亮相。今年年初吳亞男晉升為上將，並以中部戰區司令員身份在媒體亮相，林向陽去職。

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公開資料顯示，東部戰區下轄江蘇、上海、浙江、福建、江西、安徽6省市，戰區機關駐南京。

此前擔任東部戰區司令員的是何衛東。據江蘇省東台市市委宣傳部認證媒體平台「幸福東台」日前撰文，表示9月21日國防和軍隊改革研討會在北京召開，通過央視新聞畫面可看到，東台籍高級將領、前東部戰區司令員何衛東佩戴「中央軍委聯合作戰指揮中心」臂章，說明何衛東已調任中央軍委聯指中心，協助最高統帥進行戰略指揮。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111001