立法會議員推測 香港本週公布入境免檢疫措施

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（中央社記者張謙香港3日電）香港立法會議員田北辰預料，港府最快本週內將會公布海外人士入境的「0+0」檢疫措施，即不需要強制隔離檢疫及醫學監測。

官方香港電台引述田北辰說，香港經濟要恢復正常，回復以往的競爭力且不被排斥，改變檢測病毒程序是決定因素，因為沒有一位旅客希望來港後面對隔離風險。

他預料，「0+0」入境檢疫勢在必行，並指當局最快在本週內將會公布，最慢本月第三週實施。

他表示，新加坡、馬來西亞及泰國已完全取消入境檢測，香港的抗疫概念應由「嚴防輸入」變為「嚴防重症」，如果仍然停留在「嚴防輸入」，旅客被搶走，香港只能望梅止渴。

他認為，香港已有很多人接種了疫苗，只要死守「口罩令」就可以應對疫情。

此前已有兩家主流報章預測，港府將於本月底取消海外入境者的強制隔離檢疫及醫學監測措施。

當前香港對海外入境者實施「0+3」的檢疫安排，即入境後不必在酒店強制隔離檢疫，但需要3天居家或在酒店接受醫學監測，期間可以外出，只是不能前往餐廳及主題公園場所。

外界認為，本月底港府很可能實施「0+0」檢疫方案，因為香港金融管理局將於11月2日舉行國際金融領袖投資峰會，屆時將約有200位國際金融界重要人物參加，討論全球金融挑戰和機遇。

據公布，這次峰會匯聚100多家全球重要金融機構的主要負責人，包括超過30家機構的集團董事長或行政總裁，以及中國大陸金融監管機構負責人；參與的機構類別則涵蓋銀行、證券、資產管理、私募股權和風險投資、對沖基金和保險等。

這次會議被視為香港經歷3年疫情後，踏出復常的重要一步。

同一個月，國際七人欖球賽也將會在港恢復舉辦，港府十分期待這項比賽可以吸引海外旅客重新到港。

之前有媒體透露，港府很有可能在這兩項國際活動舉行前宣布取消入境檢疫障礙，讓香港重新與國際接軌，以追回落後的「3年」。（編輯：吳柏緯）1111003