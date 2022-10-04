第6代戰機誰比較強 美軍評估中國還不是對手

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（中央社台北4日電）近期媒體報導，中國部署第6代戰機的時程可能比美國提前，不過美軍和專家評估，美國在發動機和超級計算能力等方面遙遙領先，中國「大躍進」縮小雙方幾十年差距的可能性不高。

美國之音（VOA）今天報導，第6代戰鬥機的能力可能包括指揮無人機作戰、人工智能技術、自適應循環發動機和更高階的匿蹤性能等，但具體設計和進展被視為機密，美中兩國目前都未透露方案細節。

報導引述美國媒體「外交家」（The Diplomat）9月30日報導，美國空戰司令部司令凱利（Mark Kelly）近日出席美國空軍協會（AFA）舉辦的網路會議說，中國可能比美國更快部署第6代戰機。

而美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）9月29日在華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）舉辦的研討會指出，中國一直在追求飛機技術，但目前還不是美國的對手。

他說，中國最新的殲20不如美國最新的F-35，下一代空優戰鬥機項目是起於他擔任副部長開始的X飛機原型，而且優於中國任何項目，美國在發動機技術等領域遙遙領先，高級計算能力更是優勢。

美國智庫蘭德公司國際防務問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，與導彈技術不同，飛機技術仍是美國國防工業遠超中國的優勢領域，中國甚至還無法替第5代戰機開發有效的發動機，並依賴俄製款。

不過何天睦推估，中國的第6代飛機雖遜於美國，但數量超越美國，這種優勢可抵消任何技術劣勢。

美國航太諮詢顧問公司蒂爾集團（Teal Group）分析師、前美國國會研究處軍事航空專家葛特勒（Jeremiah Gertler）告訴美國之音，中國在技術上突然躍升幾十年，達到與美國相當或領先的水準，似乎不太可能。

他說，中國在每一代戰鬥機的初始作戰能力方面，始終落後於美國十年或更長，儘管這差距隨時間演進縮小，但中國不太可能已取得重大進展。

葛特勒指出，特別是因中國若干發展似乎依賴於等待美國先前進到某個階段，然後再複製美國的技術，這個過程將保證中國永遠落後美國。

他說，誰先投產第6代戰機並不重要，真正引領競爭的關鍵在於飛機如何因應防空系統的技術，像是中俄兩國一直向全球推銷他們的防空系統，而美國連續幾代戰機的設計，都是針對降低這些防控系統的效能。

至於第6代戰鬥機在可能爆發的台海衝突發事件所扮演的角色，蘭德公司政策研究員加拉福拉（Cristina L. Garafola）表示，可能的任務包括參與聯合火力打擊，以及在台灣海峽和周遭空對空作戰。

美國空軍戰略事務諮詢顧問詹益庭表示，下一代空優戰鬥機項目可以為美軍克服的問題之一，就是太平洋戰爭的時間和距離障礙，因太平洋非常廣闊，如果美國應對一場侵略戰爭，那麼對手將具有先發優勢。

他說，但戰機技術只是作戰優勢的面向之一， 美國空軍不會尋求單獨獲得空優，聯合全域指揮與控制（JADC2）將確保美軍能夠發揮全部能力，以贏得空中優勢。

此外，美國的盟友和夥伴也將於綜合威懾發揮關鍵作用。詹益庭表示，如果發生戰爭，中國空軍將獨自作戰，美國空軍不會。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1111004