中國要駐港外交使團提供所有房產平面圖

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（中央社台北4日電）英國金融時報報導，中國外交部駐港特派員公署要求駐港外交使團提供所有房產的資料，包括平面圖，外交人員擔心這些資料被用作間碟活動或安裝監聽設備。

金融時報今天引述3名知情人士表示，過去數月，駐港外交使團被要求提供使館人員工作場所和住所的一系列細節，包括平面圖、租賃或出售條款。

這做法與中國當局在中國大陸對待領事館一樣，令外交人員擔憂這些資料會被用來安裝監聽設備。

報道引述一些外交官表示，正考慮如何回應要求，並表示特別關注要交出平面圖，因為會令場所暴露在間諜活動之中。

另一名前外交員表示，北京明顯地是想外交人員感到不安。根據維也納外交關係公約，對外國政府是否可以提出此類要求含糊不清，但公約第24條規定，「使館文件在任何時候都不可侵犯。」

報導表示，中國一直認為香港2019年的「反送中」運動背後是有外國勢力介入，特別是美國，其後香港實施國安法，現在這個措施對駐港外交人員帶來更多限制。

前美國駐香港及澳門總領事唐偉康（Kurt Tong）向金融時報表示，在2019年及2020年前，中國外交部盡量避免這種對外交人員嚴格控制的措施在香港執行，因為中國大陸想外交使團容易在香港運作，有助於中國與世界做生意。

唐偉康表示，現在的想法似乎是一些外交使團並不受歡迎。

報導表示，根據基本法，香港的外交事務由中國大陸負責管理，以往中國較少插手。有外交官表示，過去數年北京逐漸加強監管外交使團。

中國外交部駐港特派專員公署沒有回應金融時報置評請求。

美國政府持有香港壽山村道37號的美國駐港領事館宿舍，2020年12月欲出售予恒隆地產，但北京中央政府要求需先獲得批准，才可出售。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1111004