中國不調降燃油附加費 航空公司經營壓力大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國國內航線10月的燃油附加費未如市場預期調降，燃油成本高加上疫情造成需求下降，以及人民幣兌美元持續貶值，中國的航空公司正面對極大的經營壓力。

第一財經報導，由於國際航油價格的持續下降，中國的航空燃油附加費已在8月和9月連續兩個月下調。原本外界認為10月的附加費會再調降，但最終希望落空，依舊維持9月的收費標準。

據公開資料顯示，目前中國國內航線的燃油附加費收費標準。以800公里為分水嶺，800公里以下的航段，每人每趟收取人民幣60元（約新台幣264元）；800公里以上的航段，每人每趟收取人民幣120元。

報導提及，從9月25日開始的新計算週期，航空煤油進口到岸完稅價格大跌，較上一週期的平均水準降低近千元，代表新一週期內的國內航空煤油綜合採購成本有望大幅下降，也就是11月5日開始的國內機票燃油附加費有望下調。

不過，近期航油價格雖然下降，但拉長時間觀察，除相較今年初仍偏高，對比2020年6月的航油價格更是上漲數倍。使得航空公司的燃油成本壓力仍大。

另外，除燃油成本攀升外，人民幣兌美元的持續貶值對中國國內的航空公司也是一大壓力。

報導指出，匯率變化直接影響了航空公司今年上半年的業績，中國國航、南方航空、東方航空的匯兌損失分別為22.40億元、20.52億元、14.10億元，而去年同期分別為匯兌收益5.63億元、7.93億元、8.27億元。

根據3大航空公司公布的近3年財報，2021年末，三大航空公司總計負債超過5000億元。為了減少美元升值的風險，各家航空公司加快調整外匯操作政策。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111006