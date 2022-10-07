港網台主持傑斯因洗黑錢罪被判囚32個月

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（中央社記者張謙香港7日電）香港網台主持人「傑斯」因為串謀作出具煽動意圖的行為罪及洗黑錢罪，今天被法院判囚32個月。

「傑斯」原名尹耀昇，此前在網台「D100」主持節目；去年初被警方逮捕，指他先後多次「作出具煽動意圖的作為」，即在網上節目主持及講話時意圖引起他人憎恨或藐視北京中央政府及港府，同時引起他人不滿或慫恿他人不守法等。

其後，尹耀昇因煽動言論及被指使用銀行帳戶清洗逾港幣1000萬元犯罪所得，被控煽動、洗黑錢等10項罪名。

尹耀昇上月在法庭承認其中1項串謀作出具煽動意圖的行為罪及3項洗黑錢罪，官方香港電台報導，區域法院今早判處他入獄32個月。

法官還下令尹耀昇在6個月之內交出可變現的港幣487萬元（新台幣1899萬元）資產。

至於尹耀昇所涉其他罪名，以及其女助手利寶麗的控罪，法院不予起訴。

上月初，區域法院已判處沒收「傑斯」487萬元資產。

2019年香港爆發「反送中」運動後，尹耀昇被指發起「千個爸媽，台灣助學」籌款計畫，資助已經離港赴台的香港示威者在台灣求學及生活。（編輯：陳沛冰）1111007