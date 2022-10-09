更多編輯台推薦新聞：
克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線
國際

克里米亞大橋爆炸 重創俄軍烏克蘭南部補給線

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...
生活

一週大事／北韓射彈飛越日本、印尼足球場踩踏事故、橘高校訪台...

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動
文化

專訪／創作30年後仍覺有趣的故事 川口俊和跨越時空打造感動

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約看這裡 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／泰國法政大學1976年鎮壓事件 不能被遺忘的歷史
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 兩岸

中共20大預備會 19屆七中全會在北京召開

2022/10/9 14:20（10/9 14:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中共第19屆七中全會9日上午在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。圖為習近平2018年11月出席在北京人民大會堂召開的民企座談會。（中新社）
中共第19屆七中全會9日上午在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。圖為習近平2018年11月出席在北京人民大會堂召開的民企座談會。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海9日電）中國共產黨第19屆中央委員會第七次全體會議（19屆七中全會）今天上午在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。

官媒新華社9日報導，19屆七中全會今天上午在北京召開，習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就第19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告討論稿向全會作說明。

中共中央政治局常務委員王滬寧就「中國共產黨章程（修正案）」討論稿向全會作說明。

依循往例，中共各屆七中全會都是下一次黨代會的預備會議。19屆七中全會可視作中共20大的預備會議，不過會後公報不會公布修改後的新黨章及20大報告內容，必須等到20大會議期間才會趨於明朗。

新華社8日報導，中共20大新聞中心將於12日啟用且開始對外接待服務。新聞中心記者接待服務區設在北京新世紀日航飯店，將為前往採訪記者辦理採訪證件、受理採訪申請，安排記者參加大會採訪活動。

新聞中心網站和相關平台帳號（微信公眾號、新浪微博帳號、今日頭條號）將於10日零時開通，將會即時刊載發布大會資訊，以及新聞中心新聞發布會、記者採訪活動等訊息。（編輯：呂佳蓉）1111009

延伸閱讀
中共20大人事撲朔迷離 誰上誰下習說了算20大前防疫情外溢北京 中共封控趨嚴顧不得民怨從高歌猛進到穩字當頭 內憂外患夾擊中國經濟習近平王朝登場 修改黨章強化統治正當性
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀