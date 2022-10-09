中共20大預備會 19屆七中全會在北京召開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中共第19屆七中全會9日上午在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。圖為習近平2018年11月出席在北京人民大會堂召開的民企座談會。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海9日電）中國共產黨第19屆中央委員會第七次全體會議（19屆七中全會）今天上午在北京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告。

官媒新華社9日報導，19屆七中全會今天上午在北京召開，習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就第19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告討論稿向全會作說明。

中共中央政治局常務委員王滬寧就「中國共產黨章程（修正案）」討論稿向全會作說明。

依循往例，中共各屆七中全會都是下一次黨代會的預備會議。19屆七中全會可視作中共20大的預備會議，不過會後公報不會公布修改後的新黨章及20大報告內容，必須等到20大會議期間才會趨於明朗。

新華社8日報導，中共20大新聞中心將於12日啟用且開始對外接待服務。新聞中心記者接待服務區設在北京新世紀日航飯店，將為前往採訪記者辦理採訪證件、受理採訪申請，安排記者參加大會採訪活動。

新聞中心網站和相關平台帳號（微信公眾號、新浪微博帳號、今日頭條號）將於10日零時開通，將會即時刊載發布大會資訊，以及新聞中心新聞發布會、記者採訪活動等訊息。（編輯：呂佳蓉）1111009