蔡總統國慶談話 國台辦重申九二共識才能對話

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（中央社台北10日電）針對總統蔡英文今天的國慶談話，中國大陸國台辦晚間回應稱，這是繼續堅持「兩國論」立場、「貼靠外部勢力壯膽」，並稱只有回到「九二共識」的基礎上，兩岸才能對話溝通。

國台辦發言人馬曉光以書面「答記者問」聲稱，蔡總統的講話「繼續堅持『兩國論』立場，歪曲兩岸關系性質，渲染大陸威脅，推卸破壞兩岸關係危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化『以武謀獨』，繼續誤導島內民意」。

對於台海局勢緊張動盪，他稱根源是「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力謀獨挑釁」，同時為陸方的行動辯解，宣稱「堅決開展反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉」。

他說，「台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國」，並指「民進黨當局」「編造所謂民主自由的虛假敘事」，但掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國的本質。

馬曉光聲稱，「兩岸和平統一後」，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重」，「制度不同不是分裂的借口，更不是統一的障礙」。

他說，陸方一貫主張通過平等協商改善與發展兩岸關系。「體現一個中國原則的『九二共識』就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。」

他說，「民進黨當局」否定「九二共識」，一手關閉了兩岸平等協商的大門，「又企圖將兩國論立場強加於兩岸協商」，「說明他們根本就沒有緩和當前台海緊張局勢，以對話化解分歧的誠意」。

他重申，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展。

國慶大會10日上午在總統府前舉行。蔡總統國慶談話指出，台海的和平穩定是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡總統說，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。她呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

蔡總統說，在理性、平等及相互尊重下，也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是共同責任。（編輯：張淑伶）1111010