中國9月新增貸款 創歷史同期最高

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（中央社台北12日電）綜合媒體報導，中國政府多項穩經濟政策落地，中國人民銀行（中國央行）昨天發布的金融數據顯示，前三季新增信貸、社會融資規模可觀，9月新增信貸、社融規模超預期上升。

綜合人行的公布和陸港媒體報導，9月新增社會融資人民幣3.53兆元（約新台幣15.5兆元），比上年同期多6245億元，明顯超出市場預期的2.8兆元；雖然基數走高，但9月社會融資存量年增率從8月的10.5%上升到9月的10.6%。

同時，9月新增信貸2.47兆元，年增8108億元，也明顯超出市場預期的1.8兆元，並創下歷史同期的新高。

中信證券指出，貸款需求的好轉可能主要來自於穩增長政策支持下的基建、製造業和社會服務等行業。

中信證券表示，8月24日國務院常務會議提出19項穩經濟接續政策。此後，各部門快速出爐落實細則，穩增長政策落地生效。

第一，兩批共6000億元的政策性開發性金融工具陸續發放，作為基建等項目的資本金，撬動配套的銀行貸款；第二，人行設立規模2000億元以上的設備更新改造專項再貸款，支持銀行以優惠利率向製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等設備更新改造提供貸款；第三，「保交樓」專項借款已經於9月下旬開始支付。

同樣超預期的還有社會融資規模，社會融資按年由過去兩個月的連續少增轉為大幅多增。

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中泰證券指出，社融多增的貢獻有二：一是人民幣貸款的放量，二是非標中的委託貸款和信託貸款的增長。在去年同期基數小幅走低的背景下，9月社融存量按年增速10.6%，較上月增速上升0.1個百分點，剔除政府債券影響後，社融增速較上月小幅回升0.3個百分點，在信貸拉動下寬信用效果逐步顯現，支撐著經濟的穩定恢覆。

展望今年第四季，中金認為，第四季社會融資增長仍有後勁。總體來看，社融總量的韌性有望對經濟基本面形成支持，但要轉化為經濟全面持續的回升仍需其他因素共同配合，這些因素包括對開發商的信心及COVID-19疫情狀況。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111012