澳門調整入境防疫措施 縮短為「7+3」
2022/10/14 16:54
（中央社記者呂佳蓉台北14日電）澳門政府宣布，15日起調整從外國、香港與台灣入境澳門的健康管理措施，由「7+3+4」改為「7+3」；另外，集中隔離結束後的核酸檢測要求也相應做了改變。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚公布，調整外國、香港與台灣人士從10月15日入境澳門後的相關健康管理措施。
現行要求須進行「7+3+4」：7天集中隔離醫學觀察、3天自我健康管理（黃碼）及4天自我健康監測（綠碼，但需留意健康及避免聚會）。
10月15日起，入境澳門雖然仍要進行7天集中隔離醫學觀察、3天自我健康管理，但取消4天自我健康監測，即變成「7+3」。
至於集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測要求，10月15日起，調整為解除當日（第0天）起按0、1、2、3天要求檢測。
另外，澳門官方也調整對確診COVID-19人士的措施。凡入境時或集中隔離醫學觀察期間的確診者，集中隔離期限由不短於入境翌日起計第10天，縮減為不短於入境翌日起計第7天，並須為不再具有傳染性。（編輯：楊昇儒）1111014
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
分析：中國藉常態核酸檢測拚清零成效差又燒錢 反圖利廠商