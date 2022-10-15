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刺激房市 蘇州政府計劃購買房產

2022/10/15 11:53
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（中央社台北15日電）江蘇蘇州計劃定向回購部分商品房以提振樓市行情，這是中國為提振房市行情的新手段。不過，有專家指出，這對地方政府財政支出會產生一定壓力。

根據新京報、證券時報報導，有消息指出，蘇州市政府計劃定向回購部分新房項目，涉及6個區及4個縣市共10個板塊，回購約1萬套新房。

蘇州市人民政府相關工作人員指出，確實有定向回購部分新房項目的會議紀要，但具體操作情況會安排住建局說明。

除了蘇州之外，已有多個地方政府表態鼓勵國有企業批量購買新建商品房，這些地方政府包含鄭州、濟南。

香港經濟日報報導，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，第三季以來，已有多城頒布鼓勵回購商品房相關的政策，政府部門定向回購的方式在緩解企業資金壓力方面有一定效果，但對地方政府財政支出也會產生一定壓力。

中原地產首席分析師張大偉表示，政府直接回購房產只處於政策層面，因為落地難度較大，涉及如何定價、如何選擇房源等很多問題。

他說，如果按照市場價成交，政府壓力將會很大。由此來看，鼓勵企業批量購入新建商品房或將成為主流。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1111015

張大偉
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