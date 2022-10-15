中國青年「潤」出去 大理成了「大理福尼亞」

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Matters Lab社群平台創辦人、前端傳媒總編輯張潔平15日在龍應台文化基金會思沙龍表示，中國雲南省的大理市現在被暱稱為「大理福尼亞」，象徵一種逃避統治的藝術生活。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年10月15日

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（中央社記者呂佳蓉台北15日電）中國城市年輕人出現了「潤」與「躺平」，媒體人張潔平今天在一場活動提到，中國雲南的大理市現在被暱稱為「大理福尼亞」，象徵一種逃避統治的藝術生活。

疫情與國家社會的改變，影響了中國現代青年。從官方觀點來看，今年4月國務院新聞辦發表了「新時代的中國青年」白皮書，象徵中國官方看重他們，但同時中國青年卻流行「潤學」（潤意指run）與「躺平」，能離開的便離開。

財團法人龍應台文化基金會今天在台北舉行「平行宇宙與穿越時刻－不同世代的中國青年思潮與選擇」思沙龍，由Matters Lab社群平台創辦人、前端傳媒總編輯張潔平做主講。

張潔平向與會的聽眾分享，這2年發生了很大的變化，尤其疫情讓整個中國陷入過度防疫，也讓中國青年的精神面貌出現了改變，年輕人出現了「潤學」，決定前往美國、新加坡、泰國等地。

而如果在中國，年輕人則從城市一路往南前往雲南大理，因為那裡傳統上代表著「天高皇帝遠」。現在大理被稱之為「大理福尼亞」，象徵一種逃避統治的生活藝術。

張潔平說，以前去到大理的是不完全融於體制的作家、公民社會、非政府組織（NGO），現在也開始容納工程師，大理出現了許多快速聚集的數位聚落。

不過，張潔平也指出，大多數無法選擇「潤」與「躺平」的人則學習與現狀共存，理性的人認為最理性的方式是跟體制結合，像是公務員成為熱門的就業選擇，以及盛行起「體制內男友」流行語、出現了「廳局風」穿搭。

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她也提到，當討論到「潤」、「躺平」，以及與體制共存，也要注意到比起前幾代人，現在的年輕人對意義感的追求更為敏感、更有需求，但卻又陷入意義的貧困，甚至去騰訊、阿里巴巴等大廠上班的年輕人也感到意義的匱乏。

張潔平認為，年輕人在感到生活意義感匱乏下，可能會投身到民族主義當中，因為若無法在日常生活裡找到意義，可能會投身到對國家的期待、以及對虛幻的共同體的想像。（編輯：張淑伶）1111015