資誠：中國將規範財富積累機制 台商宜留意5面向

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（中央社記者張璦台北19日電）資誠表示，中國20大報告提及規範財富積累機制，引發各界聯想北京是否將端出所得重分配相關政策，建議台商在中國共同富裕架構下，注意避免激進節稅、避稅，以及妥善規劃公司獲利如何與員工合理分享等5大面向。

中國20大報告出爐，在完善所得分配制度上，資誠今天發布新聞稿指出，中國提出「規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入，取締非法收入」、「鼓勵勤勞致富，促進機會公平」。

資誠認為，此評論引發各界聯想未來中國是否會在共同富裕大旗下，陸續出台「所得重分配」的相關政策，台商在中國大陸經營上需要更謹慎。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良觀察，共同富裕是中國社會主義的特色，建議台商在這個大架構下，經營企業牽涉的下述行為時，需要多點政治考量，以免踩到政治紅線。

首先，企業併購前應該多考量是否會造成不公平競爭；第二，若是身處民生物資的供應鏈，要漲價前應該先對市場做好溝通。

第三，稅務面應避免激進的節稅甚至避稅規劃，違法的逃稅行為更要嚴格禁止；第四，注重員工福利、小心避免勞資糾紛，並對公司獲利如何與員工合理分享，有妥善規劃；第五，公司銷售策略能夠加入社會共好的觀點以公益出發，避免奢侈形象。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，中國的個人所得稅分為綜合所得（包括工資薪金、勞務報酬、稿酬、權利金）、經營所得以及其他所得（包括股息、利息、紅利所得；財產轉讓所得；財產租賃所得；偶然所得等非勞動取得收入）。

徐丞毅指出，目前綜合所得與經營所得均採累進稅率，至高到45%與35%；其他所得多在扣除相關成本費用後採20%的固定稅率。

同時，他認為，外籍個人，包括台港澳居民，從外商投資企業取得的股利所得暫免徵稅規定，是否會重新檢討，是值得注意的議題。

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徐丞毅表示，所得重分配的隱形界線除了法令變動，在企業經營上也有影響；例如，最低工資水平的調整、社保覆蓋完整度、勞資糾紛對勞方的保障，以及給予中階員工股權激勵計畫，也多是對中低收入所得者的重分配。

徐丞毅指出，員工股權激勵制度，在過去大多是中資企業在提高員工向心力及所得的作法；但在共同富裕下，目前似乎也有許多外企開始評估試行；因發展中國內需市場時，員工股權激勵制度可對抗中企高薪挖角，提高向心力，並呼應政策。（編輯：張均懋）1111019