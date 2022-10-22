20大中央委員出爐 分析：習貫徹意志權力極大

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）中共20大今天閉幕，選出新一屆中央委員會委員，以及通過「黨章修正案」。分析指出，兩者均顯示，中共總書記習近平權力不只定於一尊，還貫徹與實踐他的意志。

現任的政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正都不在新一屆中央委員會名單，顯示20大政治局常委將是「四進四出」，這也是外界認為習的「大勝版」。

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天接受中央社訪問時表示，20大中央委員會的名單已顯示，現任政治局委員留任的人幾乎都是習近平的人馬，這代表習近平的權力極大，大到不只是定於一尊，且會落實他的權力、實行他的意志。

王信賢分析，從現在的20大中央委員會名單看來，中共總書記習近平將延任，王滬寧可能接人大常委會委員長，趙樂際可能接政協主席。新「入常」的可能人選與安排則為，中央書記處書記由丁薛祥接任，中紀委書記將由李希接掌，而國務院總理將由李強與胡春華競爭，其中一人任總理後，另一人則為第一副總理。

他指出，按照一般慣例，總理需要擔任過副總理，且現在中國遇到的問題是全國性經濟問題，須要有相關經驗的人馬。因此，預測現任國務院副總理的胡春華接任總理是「理性版本」。

不過，如由沒有副總理經驗的現任上海市委書記李強接任總理也不會意外。

王信賢指出，習近平打破了前任中共領導人鄧小平、江澤民的慣例。這些慣例包含刑不上常委、集體領導、接班人安排，現在「七上八下」都打破。

對於這次通過的「黨章修正案」，王信賢指出，這次黨章修改的內容非常多，應是歷來之最，將習近平方方面面的東西都納入，是為習近平量身訂做的黨章。

政大國關中心主任寇健文接受中央社訪問時表示，現在比較難判斷國務院系統的總理跟常務副總理會是誰，但看起來胡春華、李強、陳敏爾3人當中，有2人上去的機會滿高的。

寇健文分析，如果是胡春華接總理，李克強用他全退的方式保胡春華，這也說得通，這裡面有高層的考量。而汪洋離開中央委員會委員，背後是否也是反映胡春華接任總理的可能性提高？儘管還有競爭者。

他指出，從國務院總理來看，華國鋒以後的所有總理都擔任過副總理。華國鋒擔任副總理的時間很短，但是1980年代末期1990年代初期，從李鵬開始，國務院總理擔任過副總理的時間大約是3至4年，幾乎是一任，這涉及國務院的實際運作。

寇健文指出，明天登場的20屆1中全會的看點將是誰任國務院總理；另外需觀察新進的政治局委員裡有沒有1960年代中後期的人馬；雖然新進「入局」的人不一定是接班人，但這與梯隊接班相關，將是一個重要訊息。（編輯：楊昇儒）1111022