越南巴基斯坦德國領導人 30日起先後訪問中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京26日電）中共20大過後，中國打開國門積極邀訪外國政要。綜合公開訊息，越共總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏立夫、德國總理蕭茲等3人，將於10月30日至11月初先後訪問中國。

綜合中國媒體報導，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明昨天宣布，阮富仲將於10月30日至11月2日應邀對中國進行正式訪問；而越共中央對外部同一天也發布了這項消息。這使得阮富仲成為中共20大結束後，首名訪問中國的外國領導人。

中越兩國共黨昨天才宣布上述消息，中國外交部發言人汪文斌今天就宣布，夏立夫（Shehbaz Sharif）將於11月1日起對中國進行正式訪問，是夏立夫就任巴基斯坦總理後首度訪問中國。

而在越南、巴基斯坦領導人被證實將訪問中國前半個月，美國政治新聞網站Politico 10日引述消息人士透露，蕭茲（Olaf Scholz）計劃11月3至4日率領德企代表訪問中國，成為COVID-19疫情爆發後首名訪中的7國集團（G7）領導人。

一般預料，阮富仲、夏立夫及蕭茲等3人訪問中國期間，都將會見中共總書記、中國國家主席習近平，並將與中國國務院總理李克強舉行會談。

但中國官方直到目前為止，都未證實蕭茲將訪中的消息。而德國聯邦政府發言人赫伯史泰特（Steffen Hebestreit）24日表示，由於中國防疫政策非常複雜，蕭茲訪中行程將非常短暫，且沒有計畫在北京過夜，「實際上只是一日遊」。

由於嚴厲的防疫政策，在其他國家幾已大幅放鬆防疫的情況下，2020年初疫情爆發後，中國與外國高層的接觸長時間只透過視訊進行。直到印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年7月26日前往北京訪問、並會晤中國國家主席習近平後，高層訪問才告解凍。

9月中旬，習近平也打破疫情爆發以來2年8個月未曾出國的紀錄，前往哈薩克及烏茲別克進行國是訪問，並參加上海合作組織峰會。

在上述3人訪問中國後，若無意外，預料習近平將於11月中旬先後前往泰國曼谷及印尼峇里島，分別出席亞太經濟合作會議（APEC）及20國集團（G20）峰會。這也是他再次連任中共總書記後首度出國訪問。（編輯：吳柏緯）1111026