中國景氣衰退 汽車旺季銷售走跌

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中國景氣持續衰退，據陸媒28日報導，汽車業在「金九銀十」的傳統旺季，銷量卻走跌，汽車股近期跌幅慘重。圖為10月3日「黃金週」期間，北京一購物中心展示新車。（中新社提供）中央社 111年10月28日

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（中央社台北28日電）中國景氣持續衰退，汽車業在「金九銀十」的傳統旺季，銷量卻走跌，汽車股近期跌幅慘重，股價頻創新低。乘聯會指出，主因是疫情無法促銷，消費者收入信心不足，對大宗商品消費謹慎。

中國車市上半年受到晶片短缺、動力電池原材料價格上漲和COVID-19疫情等因素影響，汽車產銷一度下滑。5月下旬以來，因為當局推出一系列穩增長、促消費政策，汽車銷售呈現恢復增長態勢。但步入「金九銀十」的傳統旺季，銷量卻走跌。

據陸媒第一財經今天報導，日前，乘用車市場信息聯席會公布了10月前3週的乘用車零售銷量數據顯示，10月1至23日，乘用車市場零售106.3萬輛，比去年下降3%，較上月同期下降6%；全國乘用車廠商批發118.8萬輛，也較上月同期下降8%。

乘聯會表示，在疫情多發、俄烏衝突加劇的背景下，車市頗感壓力。車企努力自救，燃油車在7至9月密集改款、增配降價。但10月初疫情點多面廣，「黃金週」消費出現較大降幅。

今年9月，中國乘用車市場零售達192.2萬輛，雖年增21.5%，但與上月比較增速處於近20年同期歷史新低，「金九」出現低迷的情況。乘聯會秘書長崔東樹表示，9月部分地區因疫情無法展開促銷活動，這在一定程度上造成車市零售偏低。

對於「金九銀十」未達預期的原因，乘聯會還解釋稱，消費者收入信心並沒有處於高位，對於大宗商品的消費較為謹慎，前期積壓的消費預計在6、7、8月已經釋放，而明年的提前消費預計應更多在11、12月體現，故9至10月車市零售低於預期。

也因為「金九銀十」明顯成色不足，中國汽車類股近期股價慘跌。

汽車製造業整體股價今天在A股重挫4.42%；汽車整車類股跌幅逾5%，創近5個月來新低。報導指出，不少主流乘用車整車股價已跌回到今年4、5月的水平。

而在港股上市的中國新能源車「蔚小理」，更分別在近日創下上市以來的歷史新低。

港股今天收盤，蔚來下跌9.365%至港幣73.55元，最高股價曾達199.2元；理想下跌10.87%至53.7元，最高股價曾達到165.3元；小鵬重挫14.89%至26元，最高股價曾達到220元。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111028