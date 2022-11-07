中國10月進出口呈年降 2年多來首度下跌

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中國海關總署7日公布，10月份出口及進口總值分別年降0.3%及0.7%，是自2020年中以來首度下跌。圖為上海洋山深水港貨櫃。（路透社）

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（中央社台北7日電）中國海關總署今天公布，10月份出口及進口總值分別年降0.3%及0.7%，是自2020年中以來首度下跌。分析指，這反映中國總體需求仍然疲弱，加上防疫限制及長期房市疲弱等，威脅經濟復甦。

中國海關總署今天公布最新進出口數據指出，按美元計，10月份進出口總值5115.9億美元（約新台幣16兆元），年降0.4%。其中出口2983.7億美元，年降0.3%；進口2132.2億美元，年降0.7%；貿易順差851.5億美元，擴大0.9%。

路透社今天報導，中國9月出口年升5.7%，市場原預期10月出口會年增4.3%，現在表現較市場預期差，也是自2020年5月以來首次下降。

中國9月份進口年增0.3%，10月變成下降，也是自2020年8月以來表現最差。

報導指出，這反映中國總體需求仍然疲軟，對製造業帶來更大壓力，而持續的防疫限制、長期房地產疲弱和全球衰退風險，對中國經濟復甦構成威脅。

報導指出，中國出口商無法利用人民幣進一步貶值和年終購物旺季來增加出口，突顯出全球消費者和企業面臨的壓力越來越大。

路透社引述品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉表示，中國出口成長疲弱可能反映外部需求疲軟，及疫情導致供應中斷，鄭州富士康工廠生產受疫情影響就是一個例子。

凱投宏觀公司（Capital Economics）分析，未來幾個季度中國出口將進一步下降，而且進取的金融緊縮政策及高通膨影響實際收入，都會將明年全球經濟推向衰退。

報導又分析，受到防疫限制和10月份部份地方封控，及房地產市場降溫拖累，令中國10月進口也受影響。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1111107