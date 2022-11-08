更多編輯台推薦新聞：
月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食傍晚5時登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂
國際

民主黨選情告急拜登恐成跛鴨 美期中選舉一次看懂

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍
運動

影片／丹麥網球小將魯內拍落喬科維奇 奪巴黎大師賽冠軍

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

上海疫情新增無症狀感染者 歡樂谷緊急閉園

2022/11/8 11:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海8日電）上海市COVID-19疫情單日新增3名本土無症狀感染者，均在隔離管控中發現。大型主題樂園上海歡樂谷緊急宣布閉園，園區重啟時間將另外通知。

上海市政府官方帳號「上海發布」8日發布疫情概況。7日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者3名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者22名。

官方說明，其中2名本土無症狀感染者是先前曾經報告的確診病例和無症狀感染者的密切接觸者；另1名本土無症狀感染者為從外省返滬人士，這3名無症狀感染者均在隔離管控中發現，核酸檢測結果顯示異常，經過複核、判讀，診斷為無症狀感染者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

官方指出，3例境外移入確診病例已轉至定點醫療機構救治，追蹤同航班密切接觸者104人，落實集中隔離觀察。22名境外移入無症狀感染者轉至定點醫療機構醫學觀察，追蹤同航班密切接觸者362人，均已落實集中隔離觀察。

上海歡樂谷7日緊急發布閉園公告，公告指出，由於疫情防控要求，7日起暫停開放，園區重啟時間另行通知，「已預訂景區門票的遊客，均可由原管道申請全額退款」。（編輯：陳沛冰）1111108

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族