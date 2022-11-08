上海疫情新增無症狀感染者 歡樂谷緊急閉園

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（中央社記者李雅雯上海8日電）上海市COVID-19疫情單日新增3名本土無症狀感染者，均在隔離管控中發現。大型主題樂園上海歡樂谷緊急宣布閉園，園區重啟時間將另外通知。

上海市政府官方帳號「上海發布」8日發布疫情概況。7日單日未新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、新增本土無症狀感染者3名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例3例、境外移入無症狀感染者22名。

官方說明，其中2名本土無症狀感染者是先前曾經報告的確診病例和無症狀感染者的密切接觸者；另1名本土無症狀感染者為從外省返滬人士，這3名無症狀感染者均在隔離管控中發現，核酸檢測結果顯示異常，經過複核、判讀，診斷為無症狀感染者。

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官方指出，3例境外移入確診病例已轉至定點醫療機構救治，追蹤同航班密切接觸者104人，落實集中隔離觀察。22名境外移入無症狀感染者轉至定點醫療機構醫學觀察，追蹤同航班密切接觸者362人，均已落實集中隔離觀察。

上海歡樂谷7日緊急發布閉園公告，公告指出，由於疫情防控要求，7日起暫停開放，園區重啟時間另行通知，「已預訂景區門票的遊客，均可由原管道申請全額退款」。（編輯：陳沛冰）1111108