李克強：中國援助柬埔寨8.8億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京10日電）訪問柬埔寨的中國國務院總理李克強9日宣布，將援助柬國人民幣2億元（合新台幣8.8億元）。雙方並簽訂18項合作文件，包括由中國提供柬國基礎設施貸款、衛生、農貿等項目。

綜合中新社及柬埔寨中文媒體報導，李克強9日在金邊與柬埔寨首相洪森（Hung Sen）舉行會談，並作上述宣布。他並指，這項援助是為助力柬國改善民生，中國未來將一如既往地向柬埔寨提供「力所能及」的支持，繼續幫助柬國改善民生。

根據報導，中柬這次簽署的18項合作文件，涉及基礎建設優惠信貸、衛生、農產品貿易、海關、科技、中文教育、中醫藥合作等。此外，中國還將增加柬埔寨留學生的名額，並協助柬國修復古文物、排雷，以及在衛生、農業和基礎設施方面提供支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李克強向洪森說，中方全力支持柬埔寨作為東協輪值主席國，辦好東亞合作領導人系列會議，堅定支持東協團結和中心地位，支持東協主導的區域合作架構，支持東協為促進國際地區和平與發展發揮更大作用。

洪森則說，柬中是「鐵桿朋友」，兩國友誼得到柬埔寨人民「擁護支持，雙方合作大有可為」。柬方並堅定奉行「一個中國」政策，支持共建「柬中命運共同體」。柬方並尊重聯合國憲章關於維護各國主權和領土完整的原則，願與中方在多邊架構下密切協調配合，共同維護地區和世界和平穩定與發展。（編輯：周慧盈）1111110