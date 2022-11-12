恆大賣深圳總部還債 起拍價330億元

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（中央社台北12日電）中國恆大集團持續變賣資產償還債務，現在連深圳總部預定地也要賣，起拍價人民幣75.43億元（約新台幣330億元）。據陸媒報導，已經有潛在買家前往勘查。

綜合券商中國、證券時報e公司報導，這次出售的是深圳灣超級總部基地地塊，由恆大於2017年12月以55.52億元競標獲得，原計劃打造為恆大總部，前期項目坑樁基礎已完成。

但是這個超級總部預定地也因為恆大資金出現問題，2021年9月開始停工迄今已14個月。

深圳公共資源交易中心11日發布土拍公告，一宗編號為T208-0054土地使用權以掛牌方式公開轉讓，該地塊位於深灣三路與白石四道交匯處東南角，面積約1萬376.82平方公尺，計入容積率總建築面積不超過28萬9200平方公尺，目前產權狀態為「抵押」。

該地塊起始出讓價約75.43億元，於2022年11月26日9時進行轉讓，起拍保證金高達8億元。

此前資料顯示，T208-0054地塊，正是恆大超級總部預定地。

2019年9月23日，恆大董事長許家印曾邀請眾多媒體人一同前往基地視察專案建設進展。

據報導，恆大深圳超級總部採用「天圓地方」的設計理念，總建築面積34.3萬平方公尺，建築高度400公尺，地上71層，地下6層，辦公層層高5.1公尺。原本計畫於2024年竣工，將打造成為深圳的地標性建築，盡覽深圳灣一線海景。

不過，後來隨著恆大資金出現問題，深圳恆大總部基地建設也停工了。該專案由中建四局承包，工程場地現在處於封閉狀態，幾乎沒有人員進出，場內起重機等機械設備也無人運行，門口依然懸掛著恆大中心項目的牌子和當時的建築設計概念圖。

據報導，這塊地處於抵押狀態，成交款也需要用來清償債務，已經有潛在買家前往勘查地塊。

在此之前，恆大6日公告，一塊位於香港元朗的質押土地被資產接管人以6.37億美元（約新台幣203億元）出售，所得將用於償還恆大債務。

此外，恆大香港總部大樓，去年就被擺上「售貨架」，目前仍在求售。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111112