中國學者：美國對華政策轉型基本完成

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（中央社台北16日電）美國總統拜登政府上月發表「國家安全戰略」報告，中國學者分析，拜登政府藉此總結歸納近年來美國政府對華政策的調整，提出全方位「競贏中國」的路線圖，顯示美國對華政策轉型基本完成。

中國國際問題研究基金會高級研究員吳正龍11日在「中美聚焦」（China & US Focus）發表文章指出，拜登政府延續川普政府對中國的定位和基本政策，也就是說，在美國眼裡，中國的挑戰是「心腹之患」。

他說，力拚「競贏」中國，這份報告「定製」對華「投資、結盟、競爭」3方針，投資就是加強國內基礎設施建設、推動科技發展、促進經濟增長、強化國內民主建設等等。

吳正龍表示，而結盟則是拜登政府上台後致力於修復與盟國的關係，以致在人權、台海、減少對華依賴等方面，盟國出現向美國靠攏的趨勢。拉攏盟國一起圍堵中國是拜登政府對華政策打出的最大一張牌。

他說，至於競爭則包括政治、經濟、軍事和技術等方面。

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吳正龍表示，拜登政府的「國家安全戰略」報告，充分披露美國對華政策的目的、措施、路徑和時間表，並力主未來十年將是「決定性的十年」。

他說，拜登政府強調決定性的十年能否取得成功，將取決於對華3方針能否從概念變為現實，並且報告最後以以「沒有時間可以浪費了」作為結束語，顯示美國以時不我待的精神，要把握決定性的十年競贏中國。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111116