陸委會：小三通涉及公權力 需兩岸航管部門許可

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陸委會表示小三通船舶往來，需取得兩岸雙方航管部門許可，涉及公權力事項，非航運公司可自行決定。圖為2021年小三通客船「金瑞龍」靜靜停泊碼頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者呂佳蓉台北16日電）陸委會今天再度針對小三通復航議題做出回應，表示小三通船舶往來，需取得兩岸雙方航管部門許可，涉及公權力事項，非航運公司可自行決定。

政府逐步放寬邊境管制，但便利金門與馬祖民眾往來的小三通卻還未復航。昨天，在陸台商組團考察廈門五通碼頭，認為復航條件已成熟、完備；大陸國台辦今則說，陸方對恢復小三通沒有任何障礙，兩岸業者可處理具體問題而復航。

陸委會今以書面回應小三通議題，強調該議題涉及公權力，需取得兩岸雙方航管部門的許可。

陸委會強調，小三通船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合，才能實際執行。同時指出，有關小三通船舶往來，台灣主要規定在「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」。

陸委會表示，長期以來，有關小三通航班相關安排，航線管理及CIQS（通關、證照、檢疫、安全的單位）港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由台灣交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定。

陸委會也指，政府了解台商期盼小三通客運早日復航，並且重申重要節日啟動客運航班是可能的作法。

大陸國台辦發言人馬曉光今天指出，陸方對恢復小三通沒有任何障礙，相信兩岸業者也沒有任何障礙。只要台方「撤除自己設置的障礙」，兩岸業者就可處理具體問題而復航。

馬曉光也說，它已形成一套「行之有效的成熟規範、作法」。

對於小三通復航議題，政府此前稱中國大陸把CIQS全部關閉。為了解客運復航安排，廈門台協會長吳家瑩、莆田台協會長李木榮受立委陳玉珍委託，昨天組團赴廈門五通碼頭實地瞭解碼頭的航運情況。

吳家瑩接受中央社訪問時指出，昨天考察時，所有值機櫃台、海關人員、邊檢人員都在，後來前往到碼頭看往來小三通的船隻、船員都在，機器設備運轉都非常正常，復航條件都成熟、完備。

吳家瑩指出，陸委會一直強調要官方先協商，但當初小三通停航時也沒有官方行文方式來停止，認為不具備官方要先協商的條件。小三通是常態機制，只需航運公司航班協調溝通，便可重新啟動。

陳玉珍接受中央社訪問時指出，金門民眾非常希望開放小三通，至少有7、8成希望馬上開放。

陳玉珍說，她委託台商協會赴廈門五通碼頭實地瞭解小三通航線碼頭的航運近況，得知廈門在客運碼頭、運營船舶，及海關、邊檢、查驗、檢疫的工作人員及碼頭設施等小三通客運船班基本條件均已完備，隨時可以因應兩岸小三通客運的重新啟航。（編輯：張淑伶）1111116