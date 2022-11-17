反送中期間遭毆 前環時記者付國豪去世

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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）根據陸媒報導，2019年在香港機場一度被「反送中」示威者圍毆的前環球時報記者付國豪已於去年10月因病去世。

據澎湃新聞、頂端新聞等陸媒報導，付國豪去世的消息是付國豪父親在社交平台今日頭條上披露。

付國豪的父親在網上寫上：「知名愛國愛港記者付國豪於公元2021年10月25日晚間因病去逝，逝年三十周歲。另，英雄記者付國豪的骨灰已於公元2022年5月安放在天津憩園，墓碑上刻著：無限追息四個大字。」

報導指出，據與多位付國豪親友確認，付國豪已於去年10月去世，並安葬在家鄉天津。

根據頂端新聞報導形容，付國豪的父親在回憶付國豪時情緒激動，他在受訪時並表示，「孩子離職後，我們一家人陪他和抑鬱症抗爭，但在2021年10月他還是離開了我們，追思會目前尚未確定是否辦理」。

2019年8月中旬，付國豪以環球時報記者身分在香港機場採訪，因一度自稱「觀光客」遭「反送中」示威者起疑而被圍毆，當時付國豪說：「我支持香港警察，你們可以打我了。」

之後，在大陸媒體大幅報導其在香港被毆的事件，以及中國官方強烈譴責之下，付國豪在中國境內聲名大噪，成為焦點人物。

而帶頭毆打他的2男1女共3名示威者，去年1月被香港法院判處4年3個月至5年半徒刑。

2021年4月時，付國豪因為「收入經濟狀況難在北京有安身之所」，加上家庭因素無法允許他「在北京漂泊」，離開了環球時報。（編輯：陳沛冰）1111117