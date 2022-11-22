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20大後習家軍全面掌權 吳國光：新派系將崛起

2022/11/22 15:56
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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）中共20大後，習家軍全面掌控高層領導。學者吳國光今預判，習家軍內部會出現高度分化，新派系會迅速崛起，這也是中共總書記習近平願意看到的，因為內部要有所制衡。

中共20大結束後，各界持續關注與分析20大後中共內部的權力分配以及後續影響。

國立清華大學當代中國研究中心今舉行的「權力劇場的裡外前後：透視中共二十大」座談會以線上方式舉行，由美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光主講。

吳國光指出，習家軍是與習近平在生活當中各種不同關聯者組成的隊伍，包含來自紅二代的家庭關聯、陝西下鄉、福建、浙江、上海等舊部，習家軍的隊伍十分壯大，但一個壯大的隊伍將會分化，「這是發展趨勢」。

吳國光表示，隨著習近平把前中共領導人江澤民、胡錦濤的派系趕盡殺絕、邊緣化，習家軍內部會出現高度分化。

他認為，這是習近平願意看到的，因為他需要內部互相有所制衡。現在習家軍裡的人正在拓展影響力，等到李強入主國務院後也會組建一批能幫他做事的人。

吳國光並以國務院為例指出，李強來自浙江、何立峰來自福建、丁薛祥來自上海，三人互不相干，各有對習的單獨管道與聯繫，也各有自身的隊伍與人馬。例如，現傳言許多何立峰的人馬將上位。

吳國光表示，習近平不會意願看到國務院都是李強的人馬，他想維持最終裁判者，讓他們互相監督、向他報告。

他預判，在未來5年，中共高層幹部會加快年輕化，習家軍的各家會爭相拉拔自身人馬，習之下新的派系會迅速崛起。隨著習任期可能的第4、5、6任，為了習之後的權力再分配，各個派系將相互競爭。（編輯：吳柏緯）1111122

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