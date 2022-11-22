習近平強化對經濟掌控 吳國光：追隨陳雲鳥籠制

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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）學者吳國光此前撰文表示，20大事實上宣布了「以經濟建設為中心」的治國方針結束了。他今天進一步指出，中共總書記習近平可能會願意追隨陳雲的「鳥籠經濟」。

國立清華大學當代中國研究中心今舉行「權力劇場的裡外前後：透視中共二十大」座談會，會議以線上方式舉行，由美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光主講。

吳國光指出，最近有一種說法是中國大陸會完全走回國家計劃經濟，完全不搞市場經濟。但他認為，中共還是會做市場經濟，只是這個市場是「被閹割了靈魂」的市場。

吳國光說，市場的靈魂是自由競爭、是按照法治，而中共高明的地方是會「閹割了實質」，認為20大以後的中共不會完全取消市場，但會閹割掉市場的靈魂。

他認為，20大後的長時間裡會形塑一個國家化的市場。經濟決策權力被上收、經濟法治化被掏空、自由產權被國家予取予奪。他形容這是個「大鳥籠制」。

他提及1980年代與鄧小平在黨內平起平坐的元老陳雲所提的「鳥籠經濟」，「鳥要在籠子裡飛，不能抓在手裡不讓牠飛，也不能放出去讓牠飛」。

吳國光並說，習近平可能要追隨陳雲的經濟路線，只是現在的鳥籠更大了。

至於在對外方面，他說，不相信習近平會與國際經濟完全脫鉤，但會試圖把主導權抓在手裡。（編輯：吳柏緯）1111122