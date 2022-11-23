失業及房租昂貴 香港遊民人數10年增近千人

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（中央社記者張謙香港23日電）據統計，香港官方有登記的露宿者（無家可歸者）由2013年的595人增至今年3月的1564人，10年多了近千人；先前有調查顯示，露宿街頭的人增多，主因是失業及住房租金昂貴。

官方香港電台今天引述審計署的報告指出，今年3月底，署方登記的露宿人數上升至1564人，而2013年3月底只有595人，其中50歲以上露宿者的增幅更達3.3倍。

報告並表示，港人的露宿問題正在加劇，已露宿5年以上的人數比例由2014年的42%上升至今年的47%。

據公布，在2021至22年度，政府有關部門支援露宿者的支出為港幣3000萬元（新台幣1億1976萬元）。

據報導，中文大學尤努斯社會事業中心與6個社福機構本年中也公布了一項類似調查，當時發現香港至少有1532名無家者；與5年前比較，女性及首次露宿的占比由7.5%上升至16%。

調查顯示，55%的受訪露宿者說，選擇睡在街頭，主要是沒有工作或工作不穩定、住房租金昂貴和收入低。（編輯：吳柏緯）1111123