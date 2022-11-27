上海增逾百名無症狀感染 核酸檢測免費延至年底

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（中央社記者李雅雯上海27日電）上海市COVID-19疫情單日激增本土無症狀感染者119名，創下11月新高，也是11月首次單日突破百例陽性感染者。上海市官方宣布，常態化核酸檢測免費延長至12月31日。

上海市政府官方帳號「上海發布」27日發布疫情概況。26日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例11例、新增本土無症狀感染者119名，其中2例確診病例、2名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例8例和境外移入無症狀感染者51名。

26日單日激增本土無症狀感染者119名，創下11月以來新高，也是11月首次單日突破百例陽性感染者。

官方表示，11月疫情主要與外省市疫情外溢相關，1至25日本土陽性感染者報告中，有73.3%與外省市疫情相關，其中「落地檢」發現的感染者明顯增加。26日單日新增130例本土陽性感染者，其中54例有外省市旅居史。

官方強調，目前本土疫情形勢較為嚴峻，受到外省市疫情外溢和人員流動加劇等因素影響，上海市「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。絕大部分感染者在閉環管控中發現，1至25日本土陽性感染者報告中，9成以上在閉環管控中發現。

上海市常態化核酸檢測免費再延長至12月31日。上海市衛生健康委副主任虞濤26日在防疫記者會上宣布，為了方便市民進行核酸檢測，各區每週至少安排2次社區便民核酸檢測服務；全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至12月31日。（編輯：朱建陵）1111127