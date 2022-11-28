劉兆玄率團參加兩岸企業家峰會 先赴北京拜訪台商

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（中央社記者吳柏緯台北28日電）兩岸企業家峰會將在12月下旬於廈門登場，據了解，峰會台灣方理事長劉兆玄將於29日率團赴陸，預計先飛往北京拜訪當地台商與交流，並於12月中旬轉往廈門參加峰會。

台灣與中國大陸輪流舉行的兩岸企業家峰會，今年輪到台灣主辦，預計在12月下旬在廈門國際會議中心舉行。有別於去年採取兩地連線方式舉行，今年台灣將由劉兆玄率團赴陸參與。

根據多位北京、廈門的台商與當地人士向中央社透露，訪團預計29日從台灣出發前往北京，在結束隔離後會先在北京拜會台企聯等台商組織並交流，之後再轉往廈門參加峰會。至於，期間是否會拜會台商之外的人員，則多低調表示不清楚。

兩岸企業家峰會日期尚未正式公布，然而一名廈門當地的消息人士告訴中央社，沒有意外的話會在19、20日舉行，然而目前廈門針對來自北京的旅客仍有5到7天的隔離或健康監測措施，因此若要避免相關政策影響會議，訪團可能最晚在12月中旬就要從北京出發。

這名人士表示，雖然中國的入境隔離時間縮短至「5+3」，然而實際上仍需要隔離滿8天，加上跨省移動可能遇到各自為政、層層加碼的隔離規範，因此參加一次會議恐怕仍得耗費10多天。

近日中國大陸多個城市陸續發生白紙運動，外界關注是否會影響訪團的行程。知情台商表示，「目前尚未收到取消或不來的消息，相關行程應該還是會照常」。

「兩岸企業家峰會」2013年7月分別在台北和北京正式成立。台灣方面由前副總統蕭萬長擔任創會理事長，於2021年7月底卸任轉任名譽理事長，並由劉兆玄接任理事長。 （編輯：陳沛冰）1111128