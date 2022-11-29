烏魯木齊大火掀民怨當局發1290元補助 網友狠酸：真大方

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（中央社台北29日電）新疆烏魯木齊市今宣布，對低收入與無收入者發補助人民幣（下同）300元，此前當地因防疫封控逾3個月，加上高樓住宅發生大火造成10死掀民怨沸騰，網友則狠酸：「3個月300元真大方。」

據中國媒體財聯社今天報導，烏魯木齊市人民政府副秘書長李艷梅表示，保障低收入、無收入等生活困難民眾，研擬3道措施，包括對低收入、無收入實施社會救助，按每人300元（約新台幣1290元）標準，給予一次性生活救助。

針對承租公共租賃住房的家庭，凡未繳納租金、合同尚未到期者，以戶為單位減免5個月租金；凡已繳納租金、合同未到期者，租期順延5個月；合同到期者如符合續租條件，簽新約收租時減免5個月租金。

此外，各區為就業困難的低收入戶提供一批公益性職缺，有就業需求的民眾可向所在社區提申請，烏魯木齊市將予以妥善安排。

數月以來新疆當局因疫情下令封控超過3個月，民眾早已苦不堪言，5天前位於烏魯木齊市的吉祥苑社區晚間發生大火，因防疫封控阻礙逃生與搶救，當局稱造成10死9傷。

之後有關單位卻卸責指是民眾自救能力弱所致，累積的民怨一觸即發，掀起北京市等大城響應反封控抗爭的「白紙運動」。

但針對當局藉由發補助來因應沸騰的民怨，中國網友似乎不領情，並說：「人家可能丟了大半年收入，300一個月吃飯都不夠。這就保障了？政府人員停發半年工資補貼大家就差不多」、「封閉了四個月就施捨怎麼點！你們一個早餐費都不止吧！？」

另有網友指出：「我只想知道烏市無能的官僚什麼時候被撤職」、「反正我們這兒的公租房不是關係戶根本申請不下，都是有錢人申請下轉租出去的。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111129