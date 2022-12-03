中國百強房企 前11月銷售年減逾4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）研究報告指出，今年前11個月，中國百強房企累計銷售業績年跌逾40%；全年商品房規模可能縮減至人民幣14兆元以下（去年18.2兆元），土拍冷清將對明年首季甚至上半年產生較大壓力。

綜合港媒報導，中國房企克而瑞地產研究中心昨天發表報告表示，中國百強房企今年前11個月累計銷售業績按年跌逾40%，單月按年跌逾25%。

全年商品房規模可能縮減至14兆元（約合新台幣56兆元）以下（去年18.2兆元），而土地拍賣冷清將對明年第一季、甚至上半年產生較大壓力。

報告說，今年以來即使大部分房企選擇不公開披露年度目標或是主動調降，但整體目標完成情況明顯不及預期。在已公開披露年度目標的規模上市房企中，多數的完成度大幅低於去年同期，截至11月底，不少企業仍未完成目標的80%，甚至不到70%。本月房企貨值供應、銷售去化壓力進一步放大。

11月30個重點城市的成交面積按月下降14%，創半年單月新低，按年跌幅擴大至30%。

報告表示，受限於中國COVID-19疫情多點散發，以及市場信心缺失、實體經濟持續承壓、居民就業和收入預期下滑等因素，信貸需求始終羸弱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報告指，目前「信貸、債券、股權」三箭齊發，全面支持房企融資，紓困方向也從此前「救項目」轉換至「救項目與救企業並存」。房企供應側改革已漸近尾聲，整體融資環境有望得到實質性改善。隨著融資功能逐漸恢復，央企國企及優質民企經營有望逐漸回歸正軌，出險房企仍將有序出清。

但值得注意的是，多數房企仍面臨較大償債壓力，營運改善核心還是在於銷售端，在短期銷售依舊疲軟下，只有耐心等待預期修復、需求改善。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1111203