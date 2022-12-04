中國研究生考試在即 考生憂染疫風險及赴考不易

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（中央社台北4日電）中國全國碩士研究生招生考試決定近日舉行，許多考生擔憂COVID-19疫情正要大爆發，赴考增加染疫風險；又擔心為了考試必須自費7天甚至14天隔離，不少人呼籲延期。

中國研究生招生信息網2日公布，各省的碩士研究生招考將統一於12月24到26日舉行，其官方微博帳號立刻湧入數千留言，呼籲考試延期。

這些主張延後考研的理由包括：已經有許多考試因防疫延期了，考研「如果不延期很有可能導致大面積傳播感染」；部分考生因疫情原因滯留外地，交通不暢、自費隔離費用高昂。

一名網友留言說，「我們學校今天陽了4個。。說實話真的很害怕，現在都不擔心考研了，我就怕我考完試陽了或者密接了不能回家過年啊 還有好多同學暑假留校，已經一年沒有回家了」。

也有網友說，要不延期，要不允許考生異地借考，如果都不可以，那就讓全國政策開放，去那裡都不用隔離。有的地區要求考生提前7天到考試所在地隔離，這讓考生面臨高昂的食宿費用、很多人根本負擔不起。

根據中國新聞網微信公號，目前多個省市已經對參加考研、還在外地的考生作出返回時間的要求。例如，在天津報名考試、尚在外地的考生，當局建議在12月17日前返津。在上海本市參加考試的考生，考前7天須在滬。

浙江省教育考試院還發布通知，因疫情管控等原因滯留外省的浙江省考生應及時向原報考點報告。另外，多地都要求，考生要提前在線上進行健康信息填報，每日完成「健康打卡」。

不過，也有分析認為，要將研究生考試延期並不實際。考試結束後還有閱卷、綜合考量後訂出招生分數，後續還有複試、沒上第一志願者參與「調劑」，甚至還必須考慮已經在校的碩博士畢業生論文指導與答辯等，有許多時程安排要考慮。

根據多個教育類自媒體的評估，今年考研人數可能超過500萬人。（編輯：張淑伶）1111204