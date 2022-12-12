陸多地發消費券促市場回暖 網友：缺錢不缺券

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（中央社台北12日電）中國發布「新10條」放寬防疫後，多省市發消費券促市場回暖，其中廣州及深圳龍華區各自發放總值達人民幣3000萬元消費券，但網友不領情表示疫情3年來被封控失業，缺的不是券而是錢。

香港網路媒體01報導，中國近日放寬防疫措施，並公布元旦、新年等假期安排；深圳、廣州、新疆、成都、南京等城市皆已推出消費券，供市民及遊客領取，期盼促進市場恢復活力。

廣州政府近日開始分三輪發放消費券共計3000萬元（約新台幣1億3200萬元），且消費券涵蓋輕茶餐飲、超市、電商、住宿、百貨5大類，面值從10元至100元不等。

深圳則是展開消費電子和家用電器購置補貼活動，最高按照銷售價格的15%給予補貼。

深圳龍華區更大手筆累計發放3000萬元年末促銷消費券，並計劃在明年1月以數位人民幣形式發放5000萬元汽車購車補貼，拉動汽車消費。

南京則是發放通用消費助力券、汽車消費助力券、綠色消費助力券等，以帶動商貿、文旅、企業等展開形式多樣的促銷活動，持續加快消費回補和潛力釋放。

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另12月至春節期間，浙江、安徽、福建、江西四省將合計推出春節主題特賣活動、旅遊景區免費、消費券發放等近500項文旅營銷活動、200餘項惠民措施，共同促進區域內文旅消費。

針對多省藉由發放消費券提振市場買氣，但許多網友不領情，表示疫情影響3年，大部份時間都在防控，今年疫情最嚴重還失業，「缺的不是券是錢」、另有網友建議提振經濟應該「免除一年所有人的個人稅」，也有人表示，放開後現在疫情才要高峰，「還是留點錢買藥上醫院」。（編輯：唐佩君/曹宇帆） 1111212