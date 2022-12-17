中央經濟工作會議定新調：挺民企壯大 優化防疫

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（中央社記者邱國強北京17日電）中央經濟工作會議定調力挺民企。會議指出，要從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，為民企解難題；並要因時因勢優化疫情防控措施，認真落實新階段各防疫舉措。

會議並強調，針對社會上對國家是否堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）的「不正確議論」（指「國進民退」說），必須「亮明態度，毫不含糊」。

新華社報導，中央經濟工作會議15至16日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議並發表講話，除總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署2023年經濟工作。

會議強調，要確實落實「兩個毫不動搖」，針對社會上對國家是否堅持「兩個毫不動搖的「不正確議論」，必須「亮明態度，毫不含糊」。其中，要深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。堅持分類改革方向，處理好國企經濟責任和社會責任關係。完善「中國特色國有企業現代公司治理」，真正按市場化機制運營。

這項會議提到，要從制度和法律上，把「國企民企平等對待」的要求落下來，「從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大」。依法保護民營企業產權和企業家權益。而各級領導幹部要「為民營企業解難題、辦實事」，構建「親清政商關係」。

會議指出，2023年中國經濟發展面臨的困難挑戰很多。要更好統籌「疫情防控」和「經濟社會發展」，「因時因勢優化疫情防控措施，認真落實新階段疫情防控各項舉措」，保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患慢性疾病群體的防控，著力「保健康、防重症」。

會議說，要更好統籌經濟「質的有效提升」和「量的合理增長」，堅持「以質取勝，以量變的積累實現質變」。要更好統籌供給側結構性改革和擴大內需，通過高質量供給創造有效需求，「支持以多種方式和渠道擴大內需」。並要更好統籌國內循環和國際循環，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平。（編輯：徐睿承）1111217