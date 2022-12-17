德國商會：德企對中國市場信心與吸引力探底

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（中央社台北17日電）德國商會15日發布的最新調查報告，布局中國的德企對中國市場的吸引力與商業信心於2022年達到歷史新低，甚至越來越多德企準備與中國「脫鉤」。

德國之聲（DW）報導，受訪的近600家布局中國的德企中，66%認為北京當局堅持貫徹清零是他們面臨的首要挑戰，比去年增加24個百分點，61%的企業不打算在未來兩年內投資中國市場或計劃減少投資。

此外，另有10%的德企甚至考慮退出中國市場，當中72%坦承防疫管控是他們的主要考量，不過這份調查於今年8、9月間進行，當時中國當局並未宣布鬆綁防疫管制。

駐中國的德國商會對中國政府告別動態清零策略表示歡迎，德國商會華北及東北地區執行董事希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）告訴德國之聲，目前布局中國的德企對於明年持謹慎樂觀態度。

他還說，中國當局應當盡快批准BioNTech的mRNA疫苗上市。

這項調查另指出，38%受訪者看好明年在中國的營運可望出現進展，這個數字明顯低於前一年的51%，只有24%表示今年在中國的經營與發展有所改善。

報導說，在中國的德企正不動聲色準備脫鉤，70%的企業正採取措施降低與地緣政治緊張局勢相關的風險，並將中國境內的營運和供應鏈本地化，在東南亞開展多樣化，或者雙管齊下，以建立企業韌性。

此外，來自中國當局的監管壓力也對德企構成挑戰，29%的德國企業報告受到不利待遇，諸如「中國製造2025」等，以及北京追求自主可控，替本土競爭對手賦予優勢。

總體而言，49%在中國的德企認為，與其他市場相比中國的吸引力有所減弱，以及創下歷史新低。58%的受訪企業表示，與其他市場相比，中國作為投資目的地的吸引力正在下降。

此外，這些德企對商業機會的看法更為悲觀。例如，與2019年的68%相比，只有30%的德國企業將中國國內消費成長視為重大商機。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111217