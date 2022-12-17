中國學者看經濟會議：讓公民營經濟恰如其分發揮

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（中央社記者邱國強北京17日電）中共中央經濟工作會議宣示支持民營經濟、平台經濟及房地產業，被解讀為政策轉彎。中國大陸學者包承柯認為，讓公民營經濟「恰如其分地發揮到極致」，才是明年經濟發展的方向。

包承柯在接受中央社記者訪問時指出，外界先前對「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）及發展平台經濟產生懷疑，可能與螞蟻金控未能上市等事件導致外界信心受到影響有關，認為民營經濟受到管控。

對於中央經濟工作會議上述結論被解讀為政策轉彎，包承柯認為，不論民營經濟還是公有經濟，都是整個中國大陸經濟體制不可或缺的兩大部分。相較於外界議論的監管，外界關注的重點應該更多地關注在「引導」的作用。

包承柯認為，在中國大陸經濟架構中，民營企業的數量遠大於公營企業。儘管這些民企單一的規模很小，一間公司只有5、6個人，但卻構成中國大陸經濟命脈不可或缺且不可忽視的要素，因為這些民企能生存及運作，就能產生經濟運轉及社會服務功能，顯現作用。

他強調，鑑於外界的關注，如何在「適度的可控範圍」內，讓民營經濟和平台經濟發揮作用，是會議過後中國政府「管理藝術水平和能力的體現」。

包承柯表示，從中央經濟工作會議揭示的精神來看，是想讓公營經濟和民營經濟都「恰如其分地發揮到極致」，而這樣做才是2023年及未來重要的經濟發展方向。

他強調，透過這次中央經濟工作會議，中央的政策非常明確指出，平台經濟還是要繼續發展，因為這對整個中國國民經濟發展具有重要的作用。（編輯：楊昇儒）1111217