北京學者：中美關係回不了從前

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（中央社記者張謙香港20日電）中國社會科學院學者黃平預期，中國和美國關係肯定回不了從前，甚至是90年代的「建設性戰略夥伴關係」都不可能。

本地星島日報今天報導，社科院台港澳研究中心主任黃平昨天在香港發表演講，剖析中美關係及全球格局變化。

據報導，曾任社科院美國研究所所長的黃平表示，隨着中國經濟、科技、軍事力量的提升，中美關係存在結構性分歧，美國表明其「霸權不容挑戰」，中國則是「主權不容挑戰」。

他說，2017年美國川普政府上台，是中美關係轉壞的分水嶺，一連串對中國不友好的政策延續至本屆拜登政府。

黃平說，遏制中國已經成為美國兩黨的「共識」，中美關係要回到從前，甚至是90年代的「建設性戰略夥伴關係」，肯定不可能。

據分析，中、美目前最大的問題是缺乏信任，兩國關係存在高度不確定性，如何管控危機，至關重要。

但他也指出，中、美兩國元首上月在印尼的會晤相當及時，會上隻字未提美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早訪問台灣一事，顯示兩國元首從長遠戰略高度審視雙方關係，不被眼前的一些具體事件阻礙，先易後難，逐步推動關係重回正軌。

黃平並且預期，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下月訪問中國，將會落實兩國元首這個共識。（編輯：周慧盈）1111220