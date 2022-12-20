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中國海關：優化防疫 積極推動陸路口岸有序復開

2022/12/20 17:57
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（中央社記者邱國強北京20日電）中國海關總署19日召開黨委會議，要求優化調整口岸疫情防控措施，積極推進邊境陸路口岸有序復開，大力協調保障各類口岸通關順暢，守住外防輸入防線的同時便利國際經貿往來。

綜合中國媒體報導，中國海關總署19日透過官方微博帳號，公布這項由署長俞建華主持召開的會議內容。並指會議傳達學習了日前舉行的中央經濟工作會議精神，同時研究部署海關貫徹落實會議精神的措施。

根據公布內容，會議要求，要圍繞更好統籌疫情防控和經濟社會發展，優化調整口岸防疫措施，積極推進「邊境陸路口岸有序復開」，大力協調保障各類口岸通關順暢，守住「外防輸入」防線的同時「便利國際經貿往來」。

這項會議提到，要圍繞更好統籌經濟「質的有效提升」和「量的合理增長」，推動外貿穩規模、優結構，建設貿易強國，促進擴大優勢產品出口，多措並舉支持企業「搶訂單、拓市場」，提高競爭力和附加值，繼續發揮出口對經濟的支撐作用。

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同時完善常態化監管措施，支持跨境電商、海外倉儲、市場採購等新業態發展，培育外貿發展新動能。並優化口岸營商環境，加大助企紓困力度，精準落實政策措施，有針對性做好服務外資企業、民營企業等重點工作。

會議還要求，要加強海關各類政策措施的協調聯動、效果評估，保持「與宏觀政策取向一致」。並深化自貿試驗區海關監管制度創新和覆制推廣，大力推進「海南自由貿易港」壓力測試，大力推進綜合保稅區高品質發展，積極推動「一帶一路」沿線海關合作高品質發展。（編輯：張淑伶）1111220

#中國海關總署
#俞建華
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