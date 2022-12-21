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中國證監會：加快平台企業境外上市

2022/12/21 21:42
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（中央社台北21日電）響應中共中央經濟工作會議對2023年經濟政策的方針，中國證監會今天表示，將深入推進股票發行註冊制改革；推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。

中國證券監督管理委員會今天發文稱，本月中旬召開的中央經濟工作會議是一次非常重要的會議，釋放出推動經濟整體好轉的強烈信號，證監會將落實相關的要求和目標，加快建設「中國特色現代資本市場」，不斷健全資本市場功能，更好支持科技自立自強。

中國證監會表示，要推動全面深化資本市場改革走穩走深走實。深入推進股票發行註冊制改革，提升資源配置效率。緊緊圍繞製造業重點產業鏈、科技創新、民營企業等重點領域和薄弱環節，完善資本市場制度供給，助力「科技－產業－金融」良性循環。

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此外，要擴大資本市場「高水平制度型開放」。「推動形成中美審計監管常態化合作機制」，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。深化中國大陸與香港資本市場務實合作，支持香港鞏固國際金融中心地位。

在支持房地產市場平穩發展方面，中國證監會表示要全面落實改善優質房企資產負債表計畫，更好推進中央和地方合作增信共同支持民營房企發債；允許符合條件的房企「借殼」已上市房企，允許房地產和建築等密切相關行業上市公司實施涉房重組。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111221

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中共中央經濟工作會議
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