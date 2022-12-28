對經濟情勢沒信心 5成中國民眾認為就業難

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（中央社記者吳柏緯台北28日電）中國經濟不振，一般民眾最有感。根據中國人民銀行（中國央行）針對今年第4季的調查顯示，有近5成的民眾認為「形勢嚴峻，就業難」；另有6成1民眾寧願多儲蓄而不消費。

中國今年經歷疫情多點反覆爆發以及各地大規模封城，重創製造業與民生，連帶使經濟疲軟，即便在年末終於選擇全面開放與病毒共存，然而「遠水救不了近火」，並無法扭轉今年「經濟表現差」的事實。

經濟不振，一般市井小民最有感。根據中國央行在官網發布最新的調查報告顯示，今年反映居民對目前收入滿意度及對物價波動的「收入感受指數」為43.8%，較今年第3季下降3.2個百分點。其中認為收入增加的民眾為10.8%，較第3季減少1.3個百分點；覺得收入變少的民眾約23.3%，比第3季增加5.2個百分點。

對於經濟情勢的悲觀，同樣反映在找工作時的感受。

報告顯示，第4季的就業感受指數為33.1%，較第3季下降2.3個百分點，其中僅8.9%的民眾認為「形勢較好，就業容易」，另有高達49.1%的民眾認為目前「形勢嚴峻，就業難」。

反映民眾對未來就業預期的就業預期指數為43.0%，比上季下降2.4個百分點。顯示即便中國逐步放寬防疫限制，以及祭出各種促就業、穩經濟的政策，對於就業前景的信心，仍難以提振。

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另一方面，中國官方持續推出鼓勵消費措施，希望藉由消費帶動經濟成長，走出疫情陰霾，然而這份統計顯示的結果與官方的期望相反。

在受訪民眾中，傾向於「更多儲蓄」者占61.8%，比第3季增加3.7個百分點。未來三個月內準備增加支出的項目，民眾選擇比例以「醫療保健」最高，達29.6%，其次為「教育」、「社交文化和娛樂」，分別為27.9%、18.5%。（編輯：周慧盈）1111228