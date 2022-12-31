中國不再全員檢測 閒置核酸採樣亭難脫手

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（中央社台北31日電）中國防疫封控期間動輒下令全員檢測，大街小巷隨處可見核酸採樣亭，如今防疫管制放寬，閒置的核酸採樣亭該如何處置，若干工廠乾脆上網拍賣，但即使以成本價兜售也沒人下單。

中國每日經濟新聞今天報導，2022年5月光是北京、上海、廣州、深圳4個一線城市的核酸採樣點數量，最多曾高達約莫3萬個。

二手物品交易平台「閒魚」已張貼若干閒置核酸採樣亭拍賣的資訊，有些是鋼結構，也有內含正壓系統的，售價從人民幣（下同）數百元到上萬元不等，還有人開價1萬8000元（約新台幣7萬9000元）。

報導說，像是趙先生就在閒魚掛載拍賣正壓系統核酸採樣亭的告示，並說這是他們工廠剩餘的樣品。

以往他們工廠都是把核酸採樣亭直接賣給檢測機構，現在沒訂單後，打算以成本價每個9800元脫手，「但目前一個都沒賣出去」。

至於核酸檢測公司處理現有的核酸採樣亭也不容易。郭女士是鄭州市某家第3方檢測機構的員工，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，他們機構專注於食品、環境等領域的檢測，之後開展核酸檢測業務。

她說：「我們是2萬8000左右買的，領導說1萬多賣出去就行。其實我們也不是為了掙錢，主要是（採樣亭）閒置了有點浪費，有人需要我們就轉出去。」不過掛上閒魚約有兩週，目前還賣不掉。

中國安信證券曾預估，若全面核酸檢測常態化，每月檢測量可達49億至68億6000萬人份，對應的市場空間為122億5000萬至171億5000萬元，正因如此，不少企業紛紛投入核酸採樣亭產業。

無以為繼之後，曾經靠著核酸檢測大發利市的廠商則說要回歸本業，至於丟了飯碗的核酸檢測員也只能另謀出路。

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像是楊岩（化名）2022年4月前在生物公司做科研，月薪1萬元左右，負責核酸檢測每天工作12至14小時，跟著公司的移動方艙，在各地追著疫情跑，最高月入10萬元，如今月薪立刻降至只剩3萬元。

他說：「核酸檢測是一個重複機械化的勞動，就算是熟練掌握了所有技能，也會很快到達職業瓶頸期，看不見什麼提升的可能。有人問我核酸檢測行業未來還會這麼賺錢嗎？我認為應該不會了。」（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111231