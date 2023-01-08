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結束3年封控 香港與中國大陸恢復通關

2023/1/8 12:02（1/8 12:26 更新）
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香港與大陸8日起實施首階段通關，落馬洲陸路口岸為通關重點，圖為口岸當天早上通關順暢，人流不多。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
香港與大陸8日起實施首階段通關，落馬洲陸路口岸為通關重點，圖為口岸當天早上通關順暢，人流不多。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
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（中央社記者張謙香港8日電）香港與中國大陸今天起實施首階段通關，為復常踏出一大步；經過3年封關，前往大陸的市民大都表示很開心，心情興奮。

香港和大陸首階段通關共開放7個連接口岸，涵蓋海陸空交通，3個陸路通關口岸是深圳灣、落馬洲支線和文錦渡，都需要提前預約，每天共5萬個名額。

今早有大批成功預約的市民搭乘東鐵抵達落馬洲口岸，多名市民在東鐵車廂上接受中央社記者訪問時都說，近3年來受疫情影響，無法前往大陸探親，對這次通關感到很開心，心情興奮。

也有市民表示，希望兩地很快全面通關，不需要預約，也不要核酸檢測。

經營東鐵的香港鐵路公司表示，截至早上11時左右，有9000人經過落馬洲口岸前往深圳，口岸運作順利。

除了港人外，今早現場所見，也有一些大陸民眾經落馬洲口岸回到大陸，這方面沒有人數限制。

行政長官李家超率同一些高層官員今早也前往落馬洲口岸視察，他向現場記者說，今早口岸運作暢順，對此感到滿意。

他說，目前每天名額沒有用完，還剩一些，反映出當局首階段提出的名額符合實際需求。

他又引述專家說，香港新冠病毒患者的康復和疫苗接種率已達一定水準，並已建立免疫屏障，政府會視情況，之後推動兩地全面免檢疫通關，以及不設配額限制。

除了陸路交通，香港與澳門的海上交通航線今早也恢復運作，首班由香港上環港澳碼頭開往澳門的噴射飛航，早上8時許抵達澳門，船上有130位乘客。

經營港澳海運服務的船公司表示，臨近春節，他們會因應客流上升而增加航班。

近3年來，香港和大陸因為疫情而對過境旅客採取嚴格的檢疫要求，且限制過境人數，令各口岸等同封關，民眾無法正常往來。

但今天起，兩地初步恢復通關，取消入境後的隔離檢疫要求，令通關踏出復常重要一步。在首階段通關中，從陸路口岸前往深圳的市民需要預約，每天共5萬個名額。

此外，各海陸空口岸都要求市民持有出發前48小時陰性的核酸檢測證明。（編輯：吳柏緯）1120108

香港與大陸8日起實施首階段通關，早上陸續有市民搭乘東鐵抵港落馬洲陸口岸，準備過境進入深圳。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
香港與大陸8日起實施首階段通關，早上陸續有市民搭乘東鐵抵港落馬洲陸口岸，準備過境進入深圳。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
香港與大陸8日起實施首階段通關，行政長官李家超（左）早上到落馬洲口岸視察後說，口岸運作順暢。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
香港與大陸8日起實施首階段通關，行政長官李家超（左）早上到落馬洲口岸視察後說，口岸運作順暢。中央社記者張謙香港攝 112年1月8日
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