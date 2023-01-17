香港特首：最遲2024完成基本法23條立法

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（中央社記者張謙香港17日電）香港行政長官（特首）李家超表示，希望在今年或最遲明年完成基本法第23條立法；相關立法涉及禁止外國政治團體在港進行政治活動。

香港商報今天刊登對李家超的專訪，他說，2019年「黑暴（反送中）」後情勢有變，穩妥防範甚為重要，已要求保安局草擬23條的第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織以及新媒體、新科技等手段，「希望在今年、最遲在下年可以完成整個工作」。

他說，第一稿已照顧到各種保安情況，第二稿的重點是針對間諜活動，相關立法要有足夠的防禦措施。

報導引述李家超說，「許多是新媒體、新手段，要預計整個科技走到什麼階段，從而可能引伸出來的漏洞，希望可以填補到。」

他說，香港國安法有三個目標，包括防範、制止和懲治，現在的手段主要在於制止和懲治，但「我更重視的是防範」，有好的防範措施，對想危害香港的外國勢力可以起到阻嚇作用。

他聲稱，有很多外國代理人組織在香港以其他名稱「偽裝」，包括用某個機構、研討會，「有些我們告了，自己關門立刻走，但如果下一階段有一道防火牆更加好，最好他們自己都不來」。

基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。

2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條前部分規定，其餘留待港府自行立法。

香港保安局局長鄧炳強曾表示，未來基本法第23條進行立法時，可能會加強著墨於「間諜罪」。他提到，美國中央情報局有「中國任務中心」，政府當局有需要應對。（編輯：周慧盈）1120117