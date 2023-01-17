隨北京步伐 香港特首擬2月出訪中東

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（中央社記者張謙香港17日電）在中國與中東關係升溫之際，香港似乎也緊隨步伐，先有財政司司長前往訪問，行政長官李家超也預告計畫下月出訪中東。

據香港商報今天刊登的專訪，李家超在訪問中說，港府計畫於2月在中國大陸和外國廣泛宣傳香港，自己和其他政府官員會去不同地方，「說好香港故事」。

被問到會首先到那些海外國家，他表示，「2月可能會去中東，財政司司長都曾去過那裏，有一些工作已經開展。」

他說，希望親自前往中東，向相關國家和企業講述香港現況。

財政司司長陳茂波去年12月曾出訪沙烏地阿拉伯，期間對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的快篩呈陽性，以致短時間滯留當地。

中國與阿拉伯國家去年底舉行峰會，中國國家主席習近平親身赴會，令中國和中東各國關係升溫，引來北京和西方國家在區內博弈的熱議。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長許勤華曾在明報撰文指出，習近平親赴中東參加上述峰會，產生積極影響，但需要注意的是，隨着中美競爭加劇，中國在中東地區展開的互利互惠合作，常被西方輿論解讀為與西方國家在中東的「大博弈」。

文章認為，這種解讀不僅不利於中國同中東地區國家的合作與關係發展，還會引起周邊大國的疑心。（編輯：周慧盈）1120117