香港特首民望評分上升 10%受訪者給0分

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（中央社記者張謙香港1日電）香港民意研究所調查結果顯示，香港行政長官（特首）李家超1月民望評分顯著上升；仍有10%受訪者給予0分。

香港民意研究所（民研）1月稍早時訪問了1000人，調查特首及港府的評分。據最新公布，受訪者對李家超的評分或支持度為57分（0至100分），較去年12月的52.4分顯著上升。

但調查顯示，當中有10%受訪者給予李家超0分。

綜合而言，50%受訪者表示支持李家超；37%反對，民望淨值為正13個百分點，其評分及民望淨值是2018年8月以來新高。

據公布，市民對政府的評分也有所上升，滿意政府表現占比46%，不滿則有34%，滿意率淨值為正12個百分點，是2017年11月以來新高。

民研前身為香港大學民意研究計畫（港大民研），負責人為鍾庭耀。

過去10多年來，親政府建制派一直攻擊港大民研，認為其為親泛民主派組織；在強大的政治壓力下，鍾庭耀多年前自立門戶，改成立香港民研，脫離與港大的關係。

從港大民研到今天的民研，持續定期調查特首和政府民望等議題。（編輯：李雅雯）1120201