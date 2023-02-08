港沙關係升溫 沙國石油巨企贊助高球賽10月舉行

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（中央社記者張謙香港8日電）香港與沙烏地阿拉伯的關係似有升溫跡象，在香港行政長官李家超訪問中東之際，沙國石油巨企「沙特阿美」贊助的高爾夫球賽將於10月在港舉行。

星島日報今天報導，香港高爾夫球會昨天宣布，隨着政府展開「你好香港」活動，今年3月至11月間，香港粉嶺高球場將會舉辦三項世界級高球賽，它們是亞洲巡迴賽分站賽「國際都會高爾夫球錦標賽」、「沙特阿美石油團體系列賽」，以及「香港高爾夫球公開賽」。

據報導，「沙特阿美石油團體系列賽」是全球最大型女子高球團體賽事，總獎金高達500萬美元。

報導引述香港高爾夫球會會長郭永亮說，非常榮幸與沙特阿美合作，首次為香港引入由中東舉辦的高球大賽，他們選擇在港舉行比賽，反映出香港高球會場地的配套已臻國際水準，極具吸引力。

他又說，多項國際大賽來港舉辦，反映出香港已回歸國際舞台；球會將會積極配合政府施政，特別是「你好香港」推廣活動，向全世界表達香港是歡迎全球旅客到訪的盛事之都。

香港近月來幾乎取消了所有防疫措施，令社會復常，而港府也啟動了「香港你好」的全球宣傳活動，包括向全球各地民眾免費贈送50萬張來港機票，以振興本地旅遊和消費市場。

此外，李家超上週六率領政府高級代表團訪問沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，推動香港與兩國的經貿、旅遊和文化往來。

自從中國國家主席習近平去年底訪問中東後，港府明顯跟隨了北京中央的步伐，大力拓展與中東地區的經貿關係。此外，促進與東南亞各國經貿聯繫也是港府的焦點，此舉也與北京中央的步伐一致。（編輯：唐佩君）1120208